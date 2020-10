Répercussion-ID, un spectacle hybride à l’Espace Magh - Un spectacle hybride à découvrir ! -... Avez-vous un jour rêvé d’être quelqu’un d’autre? Aujourd’hui, à l’Espace Magh, c’est la grande première du spectacle “Répercussion ID” ! Au menu: danse, jazz mais pas que… Ce soir, il va y avoir pas mal d’agitation à 2 pas du Manneken Pis avec la grande 1ère de Répercussion- ID à l’Espace Magh. C’est quoi Répercussion - ID ? Ce spectacle pluridisciplinaire rassemble 4 danseurs hip-hop et contemporains, 3 musiciens jazz et une comédienne-chanteuse et a pour objectif de nous interroger sur notre identité. Au-delà de l’aspect musical du spectacle viennent s’ajouter des extraits d’oeuvres philosophes aussi. Pour cela, rythmes-mots-mouvements et s’entre-croisent et nous provoquent sur scène. Ce spectacle, c’est une “rencontre” avec soi-même et avec les autres. Grâce à cette représentation, vous allez vous interroger sur votre identité et peut-être rechercher vos racines ou vous demander « qui d’autre puis-je être » ? Un petit mot sur Le Collectif du lion Le Collectif du Lion se vit comme une compagnie d’artistes dont certain(e)s sont présent(e)s depuis les origines, venant de toutes disciplines – jazz, rock, poésie, danse, théâtre…- et qui s’associent autour d’une esthétique ‘transgenres’. Le CdL est reconnu comme structure de création avec une volonté d’interdisciplinarité entre musique et autres formes d’expression artistique. Il cherche l’excellence dans un subtil mélange de pointu et de populaire, et s’adresse à tous les publics en alliant l’exigence et la générosité sans simplifier, édulcorer, formater son propos. En savoir plus ? A qui s’adresse Répercussion - ID ? Réponse dans ce #REPLAY avec Michel Debrulle, du Collectif du Lion. Il sera au rendez-vous ce jeudi soir pour la première de Répercussion-ID et il était au micro de Julie VanH dans Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: Répercussion - ID du 8 au 10 octobre 20h15 Prévente : 10 € / 8 € – Sur place : 12 € / 10 € ESPACE MAGH Rue du Poinçon 17 1000 Bruxelles Infos / Réservation T +32(0) 2 274 05 10 F +32(0) 2 274 05 20 info@espacemagh.be Horaires: Ouvert du lundi au vendredi de 13h00 à 17h00. L’Espace Magh est accessible aux personnes à mobilité réduite. https://www.espacemagh.be/projects/repercussion-id/?pr=6906