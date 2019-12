Rentrez dans le monde des Makers ! - Innover – Fabriquer– Partager - Découvrir... - 06/12/2019 Faire son propre ventilateur, construire un bateau gigantesque en matériel de recup, faire sa poupée avec son propre visage en 3D… si ces idées vous parlent, alors, vous visiterez sûrement le festivale de Maker Faire ces vendredi et samedi à Ixelles! Créativité, innovation et interactivité sont les moteurs des thématiques de Maker Faire Brussels, le festival de l’innovation et de la créativité. Plus d’une cinquantaine de centres actifs, FabLabs, Makerspaces et autres Repair cafés sont les invités de cet événement! Alors à qui s’adresse cet event du “faire soi-même”? Réponse dans ce podcast avec Philippe De Wulf, project team leader chez VO Citizen, l’agence qui organise Maker Faire. INFOS PRATIQUES: Vendredi 6 décembre : de 9hrs à 19hrs Samedi 7 décembre 2019 : de 10hrs à 18hrs Lieu : SeeU, Avenue de la Couronne 227, à Ixelles. Pour plus d’informations sur le transport public, visitez : https://makerfaire.brussels/fr/infos-pratiques/ Plus d’infos sur www.makerfaire.brussels