ReMua vous invite à un concert de jeunes musiciens

Qui est ReMuA ?

ReMuA place la musique au cœur de notre société, dans nos villes, dans nos quartiers. A ReMuA, l'apprentissage de la musique est conçu comme un outil essentiel de développement des sens, des compétences et de la personnalité ; pour tous et prioritairement pour les enfants ; dans la pratique et la transmission des valeurs qui fondent une société plus solidaire et plus juste.

La particularité de la démarche est de viser une véritable accessibilité (prêt d'instrument, gratuité de certains projets), doublée d'une excellence artistique. Pour ce faire, ReMuA a développé une pédagogie innovante avec une pratique musicale qui est exclusivement collective.

Le succès du projet tient à une mise en place adaptée aux publics (constitués à 80% d'enfants issus de quartiers défavorisés), un programme pédagogique précis structuré sur cinq ans et des partenariats culturels forts (orchestres professionnels et institutions culturelles).

L'objectif est de favoriser l'égalité des chances PAR la musique : l'enfant et le jeune développent toute une série de compétences de socialisation via la pratique musicale : le chœur et l'orchestre deviennent des métaphores pour des lieux où l'écoute, le respect et l'esprit de coopération règnent. Il s'agit également de favoriser l'égalité des chances POUR la musique en donnant accès à l'écoute de concerts via un programme dynamique de médiation culturelle envers les écoles.