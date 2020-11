Remplacer la publicité des affiches culturelles, une idée du Poche ! - Découvrez une expo dans... Comment voir une expo en cette temps de crise alors que les lieux culturels sont fermés ? Certains ont trouvé la parade... C’est le Théâtre de Poche qui a décidé déplacer une de ses expositions dans les rues de Bruxelles en “squattant” l’espace public. Ainsi, les collages-montages de l’artiste Olivier Wiame sont placardés dans l’espace public pour un mois. Et c’est gratuit ! Cela remplace la publicité et ça fait du bien ! Ces collages et montages mêlent la réalité concrète et le merveilleux. Olivier Wiame, plasticien, graphiste, affichiste, scénographe, s’amuse à nous emmener dans un univers graphique et visuel basé sur la rencontre improbable d’images de toutes natures, trouvées au hasard de magazines. Ces 1600 affiches en plein air dans les 19 communes de Bruxelles sont à découvrir pendant un mois. Elles provoquent la réflexion, bousculent nos idées, sont poétiques et très efficaces. L’ensemble de l’expo sera à voir au Poche dès sa réouverture. Envie d’en savoir plus ? Dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, vous entendrez le témoignage de Philippe, colleur d’affiches. Il nous raconte comment les Bruxellois réagissent à ce genre de manifestation culturelle. INFOS PRATIQUES: https://www.poche.be/news/2020-10-11-exposition https://www.poche.be/news/2020-11-12-le-poche-sexpose