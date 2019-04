Qui sont les "Men in Red" de Bruxelles?

Qui sont les hommes en rouge? - Bienvenue chez Humanity Help Team! - 29/04/2019 Vous connaissez les gardiens de la paix affublés de la chasuble mauve (les gardiens de la paix préviennent les incidents et veillent à votre bien-être) , les hommes de la commune qui effectuent ci et là des travaux pour améliorer votre environnement et portent un gilet jaune fluo. Aujourd’hui, on vous présente non pas les Men In Black mais les hommes en rouge! Vous les avez peut-être croisé lors d’un concert ou aux 20 km de Bruxelles. Ces Bruxellois habillés d’un T-shirt rouge avec un écusson sur le bras sont des bénévoles de l’asbl Humanity Help Team. Ensemble, ils œuvrent pour donner les 1ers soins lors d’événements sportifs ou culturels. Ils se battent aussi pour lutter contre les inégalités sociales dans la capitale comme le sans-abrisme. On a justement essayé d’en savoir plus avec notre invité ce matin: Daniel Vanden Bossche, le président de l'asbl Humanity Help Team. L'interview se trouve ci-dessous. INFOS PRATIQUES: http://www.humanityhelpteam.be/