Qui est “Le Vieil Homme Rouge” ? - L'histoire d'un militant socialiste à Bruxelles... -... Annemarie Trekker raconte son pèlerinage à la recherche d'informations sur la vie de son grand-père, un militant socialiste bruxellois, fils d'un allumeur de réverbères. C’est l’histoire peu banale d’un Bruxellois surnommé “Le Vieil Homme Rouge” par Annemarie Trekker, sa petite-fille et autrice du livre du même nom. Cet homme s’appelait Julien, était fonctionnaire, classeur, à la Grande Poste à Bruxelles. Alors, qui est cet homme ? Cette question, Annemarie Trekker se l’est posée à de nombreuses reprises. Jusqu’au jour où elle a décidé de prendre les choses en main et de réaliser un paquet de recherches compilées dans un livre intitulé “Le vieil homme Rouge" aux éditions L'Harmattan. “Mon grand-père était quelqu’un d’engagé sur le plan social et politique.” Un homme qui a connu les 2 guerres mondiales, la crise des années 30 et pas mal d'événements personnels assez impressionnants. Dans ce livre, l’autrice a reconstitué à travers la mémoire de ses liens et les traces de son histoire, une part de l'histoire collective de Bruxelles durant les années de luttes ouvrières et de la Maison du Peuple de Horta. La période de crise actuelle invite à ce retour sur d'autres périodes agitées et difficiles de notre histoire. Envie d’en savoir plus ? Alors, comment lire ce livre et à quel public s’adresse-t-il ? Julie VanH a posé ces questions à Annemarie Trekker. Nous vous proposons de (re-) découvrir cette interview dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: Annemarie Trekker "Le vieil homme Rouge" éd. L'Harmattan, 2020, collection Encres de vie.