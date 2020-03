Que se passe-t-il quand Manneken Pis disparaît de son socle? - Mais où est passé le célèbre... Vous connaissez l’histoire du ketje de Bruxelles qui s’ennuie énormément? Et bien, c’est Manneken Pis qui décide de quitter son socle pour partir à la découverte de sa propre ville! Il est possible de l’accompagner d’ailleurs. Cela se passe en BD avec l'historien Axel Van der Stappen et l’illustratrice Victoria Eulaerts. 64 pages dans lesquelles petits et grands apprennent tout sur la célèbre statue, de sa conception par Jérôme Duquesnoy en 1679 en passant par sa capture par le vilain Antoine Licas en 1817. La bande-dessinée “Manneken Pis - Balade à Bruxelles” c’est une carte de promenade et des histoires de chez nous. Comment “lire” cet ouvrage? A qui s’adresse-t-il? Réponse dans ce #REPLAY de ce Bruxelles Matin avec nos invités: Axel Van der Stappen et Victoria Eulaerts, les auteurs et dessinateurs de cette BD. Le petit plus Notez que vous pouvez retrouver l'historien Axel Van der Stappen et l’illustratrice Victoria Eulaerts ce dimanche 8 mars à la Foire du Livre de Bruxelles. En plus, l'entrée est gratuite. Y a pas de raison de ne pas en profiter, non? INFOS PRATIQUES: Manneken-Pis, Balade à Bruxelles éditions Standaard Uitgeverij 15,99 euros