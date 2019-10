Que faire ce weekend? La rédac dresse l'agenda du weekend

Le vendredi, la rédaction vous concocte une petite sélection de 3 évènements pour les petits et grands dans l'agenda bruxellois.



1/ Promenade en plein air

Avec des températures clémentes pour la saison, on commence avec une activité de plein air.

Pourquoi ne pas enfiler vos bottes ou chaussures de marche et vous laisser tenter par une promenade en fôret de Soignes? Samedi matin, vous êtes conviés à une promenade aux sources de la Woluwe. A Bruxelles, il n'y a pas que la Senne ou le canal, d'autres cours d'eau existent quand on s'écarte du centre de Bruxelles. La Woluwe par exemple, qui prend sa source à Watermael-Boitsfort. C'est de là, au parc Tournay Solvay, que démarrera la ballade de 5 kilomètres à 10h, organisée par l'ASBL Coordination Senne.



Toutes les infos et les inscriptions sont sur coordinationsenne.be



2/ Halloween à Jette



Le festival fantastique de Jette en est déjà à sa 4ème édition.

A quelques jours Halloween, il ouvre le bal des animations du genre.

Un monde rempli de rêve et de créatures fantastiques vous attend le temps d'un week-end ! C'est la promesse de l’événement qui a lieu au centre culturel de Jette samedi et dimanche.

Jeux de rôles, exposition, grimages, initiation à la peinture de figurines, il y en aura pour tous les goûts et tous les ages.

Toutes les infos sont sur la page Facebook : Festival Fantastique de Jette

3/ Le dessin est à l'honneur ce week-end à Bruxelles

"Art on paper", c'est ce samedi et ce dimanche à Bozar.

Un salon du dessin contemporain payant, mais qui veut s'ouvrir à un public plus large.

Du coup, pour cette 5ème édition, l'organisation a lancé la "Drawing Week", traduisez "la semaine du dessin.

Des événements majoritairement gratuits, jusque dimanche dans une vingtaine d'institutions, centres ou écoles d’art de référence à Bruxelles.

Rencontres d’artistes, visites guidées, vernissages, performances : la Brussels Drawing Week, c'est l'occasion de partir à la découverte du dessin contemporain.

Toutes les infos sont sur drawingweek.brussels