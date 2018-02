Que faire à Bruxelles ce weekend?

Si, à l'approche du weekend et des congés de Carnaval, vous vous demandez ce qu'il y a à faire à Bruxelles, alors cet article est fait pour vous!

Ce vendredi démarre le festival du film d'animation de Bruxelles: Anima!

Pour les petits et grands, plus de 320 films ont été sélectionnés et sont à voir à Flagey. Mais ce n'est pas tout... Anima, c'est aussi un 14 février particulier!

Crazy Love, une spéciale Saint-Valentin...

14 février, 14 courts métrages. Ils racontent tous l’Amour : la rencontre, les premiers émois, les malentendus, le courage, et le cul, bien sûr (à partir de 18 ans).

Vous l'aurez compris, Anima c'est pour les petits, les grands, les familles, les amoureux, les d'jeuns et les moins jeunes...

Du 9 au 18 février

@ la Cinematek, à Flagey

http://www.animafestival.be/

Le festival des comics fait son grand retour sur le site de Tour&Taxis!

Rendez-vous incontournable des amateurs de comics, des milliers de visiteurs sont attendus lors du Comic Con Brussels. Au programme : concours du plus beau cosplay, des séances workshops et des expositions d’artistes nationaux et internationaux. La convention aura lieu du 10 au 11 février entre 10h et 19h.

Vous préférez la nostalgie de toute une époque?

Ce dimanche 11 février a lieu la Love Bugs Parade sur l’esplanade du Cinquantenaire. C’est le rendez-vous annuel inédit des amoureux des coccinelles VW ! Cette année, l’événement rend hommage au 50 e anniversaire du film " Un amour de Coccinelle " ainsi qu’à la fête des amoureux. Le prix des tickets varie entre 5€ et 11€.

Amis artistes, Brussels I love you, un parcours d’art contemporain pas comme les autres, est fait pour vous!

Dernier week-end pour découvrir notre capitale riche en patrimoine ! Jusqu’à samedi, venez découvrir un itinéraire associant visites de galeries d’art, collections,

résidences d’artistes et allez à la rencontre de connaisseurs et professionnels du milieu.

Viens t’a’musées’ : jeu de piste souterrain pour les enfants

À partir de demain jusqu’au dimanche18 février, un jeu de piste est organisé pour les enfants de cinq à huit ans. Un sac à dos avec du matériel sera remis à chaque enfant afin de les guider dans leur mission. Tarif : 4€ pour les enfants, 6/7€ pour les seniors et adultes. Réservation en ligne obligatoire http://coudenberg.brussels