Quand les célébrités s’installent à Bruxelles... - A votre avis, si on vous dit Alexandre... Et bien ce sont des célébrités qui ont toutes - à un moment donné de leur vie - vécu à Bruxelles. Dans l’ouvrage intitulé “Bruxelles Demeures de célébrités" par Hervé Gérard chez 180° éditions, on découvre leurs histoires et leurs adresses bruxelloises. “Il y a des demeures tout à fait banales comme celle de Magritte même s’il y a son musée dedans (...) mais je pense à l’Hôtel Frison merveilleusement restauré par une princesse indienne qui s’appelle Nupur Tron.” Tout ce livre est illustré par Quentin Heroguer et rempli d’anecdotes plus savoureuses les unes que les autres. De très belles demeures Le petit plus fortement apprécié par Bruxelles Matin, c’est que vous trouverez l’adresse de chaque demeure en bas de page. Ainsi, vous pouvez vous-même créer votre parcours et vous balader dans la capitale à la recherche de ces demeures parfois ouvertes au public. Envie d’en savoir plus ? Alors, où a vécu Erasme ou encore Audrey Hepburn à Bruxelles? On vous en dit plus dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Notre invité est Hervé Gérard, l’auteur de ce livre “Bruxelles Demeures de célébrités" paru chez 180 ° éditions. INFOS PRATIQUES: “Bruxelles Demeures de célébrités" par Hervé Gérard chez 180° éditions Prix: 15 euros