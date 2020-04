Quand le Botanique fait vivre ses expositions au travers de cahiers pour enfants ! 

En cette période de confinement, certains enfants s’ennuient. Certains parents doivent absolument télé-travailler et n’ont pas toujours le temps de créer des activités nouvelles avec leurs jeunes pousses. Ca tombe bien ! Durant le lockdown, de nombreuses initiatives naissent pour donner lieu à des occupations culturelles plutôt inhabituelles…

Nous vous emmenons virtuellement au Botanique, qui sous l’impulsion de son secteur exposition, a créé pour les enfants de chouettes cahiers, ludiques et pédagogiques à la fois, sur leurs expos passées. Ils s'intitulent "Le Petit Atelier de ..." !

Le Petit Atelier de SEBASTIEN BONIN

Dans ce “petit atelier”, vous apprenez de façon ludique et créative comment Sébastien Bonin travaille, de quoi il s’inspire et quelles sont ses techniques top secrètes pour être un artiste complet. Notre petit plus dans ces cahiers pour enfants, c’est le côté interactif. En effet, au fil des pages colorées et agréables à suivre, vous découvrez des endroits privilégiés dans lequel l’artiste vous emmène. C’est ainsi que vous atterrissez dans son atelier ou dans son iPod. En fait, des QR codes sont glissés ci et là dans le cahier. Avec l’aide de papa/maman, l’enfant peut scanner ces codes et par exemple, avoir accès à la playlist de Sébastien Bonin, qui, à notre grande surprise, écoute pas mal de rap. Chouette, non ?

Evidemment, il y a d’autres cahiers qui mettent d’autres artistes en lumière. Retrouvez notamment ceux-ci:

Le Petit Atelier de BALTHASAR BURKHARD

Le Petit Atelier de EMMANUEL VAN DER AUWERA

INFOS PRATIQUES:

