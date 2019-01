Quand janvier rime avec solidarité!

Comme chaque année, Iles de Paix fera rimer mi-janvier et solidarité!

Dès aujourd’hui, vous pouvez acheter les traditionnels objets îles de Paix! 40 000 bénévoles se mobiliseront ces 11, 12 et 13 janvier au profit d’ Îles de Paix!

Partout en Wallonie et à Bruxelles, vous pourrez vous joindre à ce mouvement solidaire en achetant des modules, bracelets, sacs en coton et essuies de vaisselle.

Le thème de cette année est la rencontre entre agriculteurs belges et béninois.

En novembre 2018, Cécile Schalenbourg et Cédric Saccone, deux agriculteurs belges, sont partis au Bénin à la rencontre de familles de producteurs de la région de l’Atacora. Dans cette région, où Iles de Paix accompagne directement plus de 2500 ménages, 4 familles sur 10 sont confrontées à des problèmes d’insécurité alimentaire.

A quoi servira l'argent récolté?

L’argent récolté au cours de cette 49e campagne financera de nombreux programmes en matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie. En Belgique, 22 000 élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à la solidarité mondiale.

Iles de Paix accompagne plus de 300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie. Des formations sont organisées autour de techniques agricoles simples, basées sur un savoir-faire local, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. Celles-ci permettent aux paysans d’augmenter leur production, leur stockage et leurs revenus afin d’acquérir une vraie autonomie.

Alors, où vous procurer les modules Îles de Paix, comment faire pour devenir bénévole et surtout comment s'est passée la rencontre entre agriculteurs belges et béninois? Réponse dans l'interview ci-dessous. L'invitée de BRUXELLES MATIN était Katia Morano, responsable de la récolte et de la communication pour la campagne de récolte de fonds les 11,12 et 13/01 au profit d’Îles de Paix.

INFOS PRATIQUES:

Comment soutenir Iles de Paix pendant sa campagne?