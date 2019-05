Quand Bruxelles bourdonne...

On vous en a parlé en début de semaine, du 18 mai au 2 juin, les abeilles et pollinisateurs sauvages sont mis à l’honneur avec l’action Bruxelles bourdonne!

L’occasion de découvrir ces petites bêtes fragiles qui assurent une mission essentielle pour notre environnement urbain. Et vous ne le saviez peut-être pas mais plus de 160 espèces d’abeilles sauvages et une trentaine de papillons butinent dans notre capitale!

Pour cela, il faut des fleurs! Il y en a un paquet en ville aussi! Pourquoi ne pas les découvrir lors d’une balade? Voici l'activité du jour dans le cadre de Bruxelles Bourdonne:

Promenade botanique urbaine à Berchem-Sainte-Agathe de 14h à 15h30!

Oxalis, bardane, rue des murailles... Les plantes sauvages volent avec le vent et s'invitent dans tous les interstices, y compris urbains. Vagabondes, vivaces, comestibles, toxiques, mellifères, bleues, jaunes, grandes, petites... Leur diversité est telle qu'elles transforment nos trottoirs en galeries d'art et ravissent ceux qui se prennent à les observer. Venez les découvrir et vous former à les identifier.

C’est gratuit mais il faut s’inscrire: https://forms.gle/KQQ5XpvdBz1tYY5V8 Après inscription, le lieu précis de départ et les informations pratiques vous seront communiquées par mail quelques jours avant la visite.

Bref, Bruxelles Bourdonne, c’est une grande action de sensibilisation à la fascinante biodiversité. Des activités gratuites pour petits et grands tout au long de la quinzaine. Au menu: balades nature, ateliers ludiques, fabrication de nichoirs, créations fleuries, etc. ... ça va bourdonner dans notre capitale !

INFOS PRATIQUES:

Découvrez le programme sur www.environnement.brussels/participez > Bruxelles bourdonne