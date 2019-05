Quand artistes et pédagogues proposent des stages pour enfants! - Vos enfants vont adorer! -... Les vacances d’été approchent et tous les parents n’ont pas la chance de prendre congé pendant 2 mois! On vous a dégoté des stages originaux pour enfants! C’est Khaos Corp, un collectif artistique interdisciplinaire né à Bruxelles en 2018, un réseau d’artistes, d’artisans et de techniciens qui collaborent pour la création de projets artistiques. Leur objectif est d’impliquer les enfants dans le processus de mise en place de stages de théâtre créatifs. Les artistes travaillent en équipe sur toutes sortes de projets allant de la représentation théâtrale à la performance, en passant par le concert, l’écriture poétique, la vidéo ou encore l’exposition. Khaos.corp organise également des stages à destination des enfants, des adolescents ou des adultes. Les stages sont donnés par des binômes d’artistes de disciplines différentes. Chaque binôme est composé d’artistes professionnels, l’un d’entre eux ayant également reçu une formation en pédagogie. En quoi est-ce plus original que d’autres stages? On a posé la question à Jeanne Delsarte, fondatrice de Khaos Corp mais aussi comédienne et pédagogue de formation. L'interview est à écouter en 1 seul clic ci-dessous. INFOS PRATIQUES: https://khaos-corp.com/