Qu'ils sont bios les p'tits pots! - Avis aux parents! - 09/07/2019 Marre des pots pour bébés vendus en supermarché? Avez-vous déjà testé Into The Spoon? Into The Spoon est une start-up bruxelloise qui révolutionne l’alimentation infantile en proposant des petits pots pour bébé bio, frais et cuisinés à partir d’ingrédients locaux (< 100km) et de saison. Ces recettes sont teintées de couleurs locales et soucieuses des saisons (pas de serres chauffées). Par exemple, la “Waterzooi aux légumes” (collection automne/hiver) vous emmène au coeur d’un des plats traditionnels; le Waterzooi à la gantoise ! Il se décline ici pour les bébés de 8 mois (et +) sous forme d’un stoemp de pomme de terre, oignon et poireau, au bouillon de légumes maison, auquel se mêlent des petits dés fondants de carotte orange et céleri-rave (provenance: ferme de Hof Seghers à Bever). Pour terminer cette recette pour les gastronomes en culotte courte, une pointe de crème des Ardennes lie le tout parfumé de Bouquet garni. Bruxelles est un melting-pot riche de cultures différentes qui elles aussi inspirent. Comme pour le “Risotto de carotte, et sa rawette de curcuma” (dès 8m+), où le riz fondant permettra aux bébés de s’entraîner à la mastication tout en découvrant la carotte parfumée de curcuma...un doux voyage sur la route des épices. On retrouve également des recettes destinées aux plus petits, dès 6 mois, de texture lisse et soyeuse, avec des compositions simples, parfaites pour découvrir les premiers légumes, comme avec la “Mousseline de panais et muscade”. Aujourd’hui, l’équipe s’est bien agrandie, avec de nombreux soutiens aussi bien en communication qu’en cuisine. Où trouver Into The Spoon ? Retrouvez-les dès aujourd’hui chez divers partenaires détaillants… au rayon frais: - Alimentation Géniale (St-Gilles) - Bio Marché (Etterbeek) - Bio V (Uccle) - La Petite Epicerie Bio (St-Gilles) - Le Thym Frais (Schaerbeek) - The Place To Bio (Tervuren) - Ma Terre Première (Uccle) - Marché de l’Heureux Nouveau (St-Gilles) - Färm Ste-Catherine (Bruxelles 1000) - Färm Meiser (Schaerbeek) - Färm Bascule (Uccle) - Färm Tongres ( Woluwe-St-Lambert) - Färm Fernand Coq (Ixelles) - Färm Hankar ( Auderghem ) - La deuxième étoile à droite (Namur) Est-ce que ça périme plus vite qu’un pot acheté en supermarché? On a posé la question à notre invité: Pierre Pinteau, co-fondateur d’Into The Spoon! INFOS PRATIQUES: - Le site internet : www.intothespoon.be - Facebook : @intothespoon - Instagram : @intothespoon_BXL