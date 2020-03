Prenez rendez-vous pour la visite annuelle de votre nounours!

Qu’ont en commun Baloo, Winnie L’ourson ou Teddie?

Ce sont des oursons qui peuvent aussi comme vous et moi avoir des bobos, et malheureusement être blessés ou abîmés…

Pas de stress: pour la neuvième année consécutive, le campus d’Alma, aux abords des cliniques St Luc, accueille la " Clinique des Nounours " ces 17,18 et 19 mars, à Woluwe-Saint-Lambert.

L’objectif de ces 3 jours: soigner des centaines de nounours en reproduisant le plus fidèlement possible, mais de manière adaptée aux plus petits, l’atmosphère du milieu hospitalier.

Chaque enfant de 4 à 7 ans emmène donc son nounours malade à l’hôpital pour le faire soigner. Ils vont découvrir le monde de la santé de façon ludique et pédagogique.

Durant deux heures, on parcourt les différents services de la Clinique des Nounours. On passe par l’ambulance, la salle d’attente, la consultation, la prise de sang, la radiologie, la chirurgie, les soins infirmiers, les conseils diététiques, la kinésithérapie, les soins dentaires et pharmaceutiques.

Les petits bouts et leurs nounours rencontreront les différents professionnels de la santé, dont le rôle est joué par des étudiants des filières de santé, les " Nounoursologues ".

Ce sont eux qui, chacun dans leur rôle, ausculteront, opéreront et soigneront les nounours des enfants.

Cette activité est proposée par l’ASBL Clinique des Nounours et par deux kots à projets du campus, le Libellule et le Pédiakot pour des classes de primaires et maternelles.

Le mercredi après-midi la clinique ouvrira ses portes pour les enfants et leurs parents.

Plus de 900 nounours sont attendus pour leur visite annuelle.