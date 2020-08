"Pousses & vous", un espace didactique sur le climat à Ixelles

Un projet de passionnés

L'imminence et l'éminence des problématiques environnementales ne font plus aucun doute, de plus en plus de personnes se mobilisent, notamment la jeunesse et pourtant... Lorsque l'on parle de durabilité et/ou de résilience, les études et les articles scientifiques sont souvent compliqués à aborder ou à interpréter.

"Pousses & Vous" initié par Thomas et Yann, deux meilleurs amis depuis l'internat à Godinne et diplômés en Ingénieur de Gestion à Solvay propose "Pousses & Vous!", le résultat de nombreuses recherches et d'une passion pour la vulgarisation scientifique, pour mettre leurs compétences au service de valeurs qui leurs tiennent à cœur.