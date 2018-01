Pour un surf avec toi...

Vous êtes du genre à avoir le nez dans votre téléphone? Vous êtes du genre à liker, à faire des stories, à partager des lolcats et autres videos gags? Alors, vous serez ravis d’apprendre que Bruxelles devient petit à petit une ville de plus en plus connectée!

Le plan de déploiement de hotspots visant à faire de la région bruxelloise une " smart city " est de plus en plus une réalité. Et la commune de Jette y adhère. Avec wifi.brussels vous pouvez maintenant surfer sur l’ensemble de la place Cardinal Mercier ainsi que dans les deux bibliothèques présentes sur la place.

Ce ne pas les seuls points de connection Wifi, les fameux hotspots, puisqu’il existe déjà sur la commune du wifi gratuit à la station de métro Belgica ainsi qu’à l’agence Actiris, rue Léon Theodor.

Et pour ceux qui ne savent pas comment se connecter à ces réseaux gratuits… Comment faire pour utiliser le réseau wifi.brussels ?

C’est très simple. Vous choisissez " wifi.brussels " dans la liste des réseaux wifi sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable, puis vous créez un compte gratuit avec un nom d’utilisateur et un mot de passe de votre choix. Si vous sélectionnez " enregistrer votre appareil ", vous serez connecté automatiquement à chaque fois que vous êtes à proximité d’un point d’accès wifi.brussels. Vous n’avez donc pas besoin de vous connecter à nouveau.



