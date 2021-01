Pour Îles de Paix, l’agriculture locale, c’est vital ! - La 51ème édition démarre ce... Vous ne le savez peut-être pas mais plus de 690 millions de personnes souffrent toujours de la faim dans le monde. Ce chiffre n’a pas encore été updaté depuis la pandémie et pourtant, il faut se rendre compte que 50% de ces personnes sont des agriculteurs qui ne mangent pas à leur faim. Pour aider ces personnes, il y a la traditionnelle campagne d’Iles de Paix. La 51ème édition démarre ce vendredi et se déroule tout le weekend. Des nouveautés à découvrir Achetez les modules, les bracelets, les sacs réutilisables pour les fruits et les légumes, les Bons à Planter et une grande nouveauté pour cette campagne 2021! “Cette année, on a décidé de lancer un autre produit et compléter notre éco-collection.” Cette nouveauté, c’est un film alimentaire réutilisable à la cire d’abeille vendu au prix de 10 euros. Ce film permet, par exemple, de recouvrir votre yaourt pour le conserver ou votre pomme à moitié grignotée. Rendez-vous sur shop.ilesdepaix.org pour en acheter ou via les bénévoles présents dans les rues. A quoi servent les dons ? Que ce soit via un virement sur le compte BE97 0000 0000 4949, que ce soit en lançant ou soutenant une collecte ou simplement en achetant les traditionnels objets de la campagne, chaque euro compte. L’argent récolté financera des programmes d’agriculture locale au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou, en Tanzanie et en Belgique où des milliers d’élèves et le grand public sont sensibilisés à la solidarité mondiale. Un site web de référence Cette année, un paquet de bénévoles seront présents sur les parkings de certains grands magasins. Mais vu la crise du Covid, un site web est aussi à votre disposition pour participer d’une façon ou d’une autre à cette campagne “Îles de Paix”. Le site en question est le suivant : https://campagne.ilesdepaix.org/ Envie d’en savoir plus ? Ecoutez ce #REPLAY de Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité. Kathia Morano, responsable de la récolte de fonds et de la communication pour Îles de Paix, est l’invitée de Julie VanH. INFOS PRATIQUES: Campagne d'Iles de Paix des 15,16 et 17 janvier 2021 https://campagne.ilesdepaix.org/