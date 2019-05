Portes ouvertes des institutions européennes à Bruxelles! - Une journée familiale en plein cœur... Ce 26 mai, tous aux urnes et place aux élections! Pour vous aider dans votre réflexion, les institutions européennes vous ouvrent leurs portes ce weekend à Bruxelles. Le samedi 4 mai, toute la journée, le public peut découvrir le cœur des bâtiments clés de l’Europe, accueilli par le personnel des structures. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront flâner dans les différents bâtiments emblématiques et découvrir les modes de fonctionnement qui les animent au quotidien. L’hémicycle du Parlement européen, la salle de réunion de la Commission européenne, le bâtiment Europa et les lieux de rencontre des chefs d’État et de gouvernement sont quelques exemples des espaces ouverts à tous. Des jeux, des animations, des visites guidées dans plusieurs langues, des spectacles sur l’Esplanade, des DJ Sets sur la Place du Luxembourg et j’en passe…la journée est festive, instructive, familiale. L'invitée de Bruxelles Matin ce vendredi, c'était Delphine Collard, attachée de presse du Parlement. Son interview est disponible ci-dessous. INFOS PRATIQUES: europeday.europa.eu #EUopenday #BrusselsEuropeWeekend