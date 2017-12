Curieux et passionnés d’histoire, on a pensé à vous pendant ces vacances de Noël avec une expo à découvrir (si ce n’est déjà fait) à la Bourse. Son nom: Pompeii, the Immortal City.

Cette exposition vous plongera au cœur du drame et des ruines de l'antique cité. Des moments qui vont vous immerger dans la destruction de la cité et vous donneront l’impression d’avoir fait un bond dans le temps avec les habitants de l'époque, figés dans les cendres du volcan.

Pour les curieux, il y aura aussi des modèles de machines, des reconstitutions 3D pour vous accompagner dans un voyage dans l'espace et le temps.

Plus de cent pièces archéologiques provenant de Pompéi, dont bon nombre exposées pour la première fois, révèlent la connaissance qu'avaient les Romains de la nature et leurs compétences scientifiques et techniques au moment de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ.

Une immersion dans le passé… des découvertes inattendues… le tout entouré d’objets vieux de 2000 ans!!! C’est ça, Pompeii, the Immortal City. Une chouette idée de sortie pour ces vacances de Noël!

INFOS PRATIQUES:

Du 24 novembre 2017 au 15 avril 2018 à la Bourse de Bruxelles.

http://expo-pompeii.be/