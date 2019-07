Plutôt Spice Girls ou Club Dorothée?

Pas besoin de choisir! On vous propose la totale nineties cet été à Bruxelles!

Ce soir, on sort du placard la veste en jeans, le crop top et le chouchou! Vous l’aurez compris: on se plonge dans l’univers des années 90!

Si le générique mythique de FRIENDS vous a aussi marqué, alors, rassemblez vos amis, justement, et rendez-vous ce soir à la Guinguette du Parc de Forest qui se transforme en machine à remonter le temps grâce aux “Apéros God Save The 90’s”!

Un nouveau concept tout chill, tranquillou et posé : la God Save the 90’s s’invite cet été pour 4 apéros.

Un concept, 4 dates, 4 thèmes qui colorent l’apéro !

05/07 : French Pop

Cette première date sera placée sous le signe de Céline Dion et de Mcm ! Sans oublier les meilleurs classiques de Disney et bien sûr le club Dorothée !

19/07 : Boys Band vs Girls Band

Plutôt Backstreet Boys ou Spice girls ? Plutôt 2 be 3 ou L5 ? Et Allan Théo, est-ce qu’on peut considérer qu’il est un boys band à lui tout seul !

02/08 : 90’s vs 2000

On exporte le concept de soirée en mode apéro chill... Hartley coeurs à vif contre Newport Beach, Britney contre Shakira: que les meilleurs gagnent !

23/08 : Girl Power

Parce que vous savez très bien qui Run the world ! Une soirée 100% féminine 90’s : Spice girls, Alanis Morissette, Sheryl Crow, Britney évidemment (et non on n’oublie pas Céliiine !)

Joie + soleil de fin de journée + cocktails + amis posés dans l’herbe + doux sons 90’s = bonheur bonheur !

Venez profiter de cette ambiance 4 fois cet été, de 17h à 23h à la Guinguette du Parc de Forest.

INFOS PRATIQUES:

La Guinguette du Parc de Forest

Gratuit

Vendredi de 17:00 à 23:00

https://godsavethe90s.be