Plongez en plein cœur de l'univers de Julien et Benoit du duo Delta

Vous aimez la musique made in Brussels ? Nous aussi ! Julien et Benoit du groupe Delta étaient les invités de Bruxelles Matin (très) tôt ce jeudi...

Ces 2 garçons talentueux et dans le coup sont de véritables “faiseurs de tubes”. Ils sont sur toutes les radios, le 2ème album est en préparation et le duo de choc n’arrête pas d’écrire et de composer pour un paquet d’artistes.

Parmi ceux-ci, on retrouve Yannick Noah pour qui ils ont écrit et composé trois chansons de son dernier album. La liste des collaborations s’allonge de jour en jour: Amir, Arcadian, Kimberose, Léa Paci, Florent Pagny, Tina Arena, pour ne citer qu’eux. Imaginez un peu la suite ! C’est une véritable success story !

Inspirés par Alain Bashung, The Beatles, Coldplay ou encore Bob Dylan et Laurent Voulzy, nos songwriters, producteurs, multi-instrumentistes ont entamé depuis 2010 un véritable périple en quête de “la” chanson idéale. Cette perle rare existe-t-elle ? Nous en sommes persuadés et c’est exactement pour cela que nous avons hâte de découvrir le 2ème album prévu pour le mois de septembre.

L’album est masterisé. Il n’y a plus rien à faire !

Patience, donc. En attendant, on peut déjà vous dire que ce second LP portera le nom de “Genre Humain” et reflètera l’état d’esprit de ces ingénieux “p’tits Belges” bourrés de fraîcheur, de messages positifs, tendres mais aussi parfois mélancoliques sans pour autant sombrer dans le pathos. Des émotions à l’état brut - comme on les aime, de la pop qui claque et qui surfe entre l’acoustique et l’électro sans jamais se perdre. C’est ça l’univers de Delta.

La suite ?

Delta, c’est un duo généreux qui aime aller vers les autres. Deux gars hyper accessibles qui ne se prennent pas la tête et qui se tournent vers leur public.

Et si, “vous” collaboriez avec Julien et Benoit ? Non, vous ne rêvez pas ! Chaque jeudi soir, Delta vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour un live avec #deltaenlive. A quoi s’attendre ? Comment ça fonctionne ? Réponses en tout simplicité et bonne humeur dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec Julien et Benoit au micro de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité.

INFOS PRATIQUES:

https://www.youtube.com/c/DeltaOfficiel

https://www.facebook.com/deltaofficiel

https://www.instagram.com/deltaofficiel/