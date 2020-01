Plongez dans l'univers glacial de l'Antarctique!

On se plonge dans l’univers fascinant de l’Antarctique et ce, grâce à l’exposition Antarctica qui se tient à l’Institut Royal des Sciences Naturelles.

Une exposition didactique bien entendu, mais qui met l’accent également sur la beauté des images prises sur place par une équipe.

Antarctica est une exposition immersive au cœur de ce continent exclusivement accessible aux scientifiques. De superbes films projetés sur de grands écrans – dont une projection finale à 360 ° – et des infographies sur le mode de vie des animaux vous font découvrir la fascinante biodiversité terrestre et sous-marine du pôle Sud.

Luc Jacquet, le réalisateur oscarisé pour son film documentaire La Marche de l'empereur, présente dans cette exposition deux mondes contrastés : un désert de glace inhospitalier où vivent à peine quelques espèces animales – des oiseaux et mammifères marins – et un monde sous-marin qui regorge de vie avec plus de 9000 espèces de poissons, mollusques, crustacés, coraux... Ses images impressionnantes et souvent uniques vous feront réaliser combien l'Antarctique est beau, mais également fragile !

Dans cette expo, on raconte les aventures de cette petite équipe faite sur le continent Antarctique. On vous montre les merveilles qu’il y a là-bas: la biodiversité, la richesse du lieu, parce qu’on pourrait qu’il y a de la glace, qu’il fait très froid. C’est vrai que c’est un milieu inhospitalier, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a rien. Sous l’eau, vous avez des milliers d’espèces et en surface, vous avez pas mal d’espèces d’oiseaux et un mammifère: le phoque de Weddell qui vient sur le continent.

Quel est l’objectif de cette exposition? L’équipe de Quel Temps a posé la question à Cécile Gérin, chargée du projet “Antarctica”.

Quant à l'expo en court, venez en famille avec vos explorateurs en herbe : un feuillet gratuit d'observations et de quiz vous est proposé à l’entrée de l’expo.

INFOS PRATIQUES:

Rue Vautier, 29

1000 Bruxelles

+32 (0)2 627 42 11

info@sciencesnaturelles.be

https://www.naturalsciences.be/fr/museum/exhibitions-view/0/17783/1258