Plongez avec la STIB en plein coeur d'une visite virtuelle du dépôt de Haren 

La Semaine de la Mobilité c’est l’occasion de passer se caler dans l’agenda de chouettes sorties en famille comme le Dimanche sans Voiture. Oui mais voilà, le Covid est passé par là et la STIB aussi doit s’adapter.

Rassurez-vous : la journée sans voiture a bien lieu et l’on pourra voyager gratuitement avec les bus, trams et métros de la STIB lors du Dimanche sans voiture.

Mais il y a un mais… Cette année, en raison de la situation particulière liée à la crise du COVID 19, la STIB invite à découvrir son dépôt de Haren grâce à des portes ouvertes virtuelles.

Pourquoi doit-on meuler les roues des trams ? Qu’est-ce que ça fait d’être dans le tram quand il passe au tramwash ? Comment se rechargent les bus électriques ? Un tunnel de peinture pour les véhicules du transport public, ça fonctionne comment exactement ?

A l’occasion de la Semaine de la Mobilité, la STIB invite curieux et curieuses à une visite guidée virtuelle de son dépôt de Haren et plus particulièrement du dépôt et de l’atelier tram, du garage bus et de son tout nouveau centre de maintenance MCH (Maintenance Center Haren).

Visiter, apprendre, jouer...

Innover en troquant ses portes ouvertes traditionnelles du Dimanche sans voiture contre une visite virtuelle interactive de ses installations, c’est une façon pour la STIB de vous inviter à rester curieux.

Grâce à un lien qui sera accessible sur le site internet de la STIB à partir de ce jeudi 17 septembre, on pourra accéder à une visite virtuelle en 360° du dépôt de Haren.

Tout au long de cette visite, qui dure environ 10 minutes, le public pourra découvrir presque comme s’il y était différents lieux du dépôt et des ateliers. Des flèches permettront de " bouger la tête de bas en haut et de gauche à droite " et d’avoir une vision à 360° du lieu. Les participants pourront en apprendre plus sur les activités réalisées (stand de levage, entretien des bougies, tunnel de peinture, etc.) grâce à différentes interviews de responsables réparties tout au long de la vidéo, mais également cliquer sur des vidéos bonus pour découvrir d’autres aspects, d’autres activités du lieu (voir le dessous d’un tram, être dans le tram quand il passe au tramwash, se mettre à la place d’un chauffeur/d’une conductrice de bus durant le trajet effectué entre deux endroits du site, etc.).

Le public aura aussi l’opportunité de participer à un jeu pour tenter de gagner des cadeaux issus du Stibstore, la boutique en ligne de la STIB. Différents objets sont dissimulés dans la vidéo. Trouver les objets et répondre correctement aux questions posées permet de gagner des points et de participer à la fin à un concours pour remporter des prix.

Dimanche sans voiture

Les transports de la STIB seront gratuits le dimanche 20 septembre, journée sans voiture.

L’offre de la STIB sera renforcée.

L’horaire du samedi sera d’application sur l’ensemble du réseau et les lignes structurantes seront encore davantage renforcées en particulier l’après-midi.

Pour le métro, les 4 lignes seront renforcées entre 10h et 19h.

Pour le tram, des renforts sont prévus sur 8 lignes (7, 8, 9, 25, 39/44, 92 et 93) entre 12h et 19h.

Pour le bus, les lignes 20, 27, 49, 50, 59 et 95 seront renforcées.

Une navette circulera par ailleurs entre le Parking C et la station de métro Heysel entre 09h30 et 19h.

Respect du code de la route

En plus des transports publics, de nombreux piétons, cyclistes, trottinettes, rollers et autres monoroues sont attendus dans les rues de Bruxelles le 20 septembre. Pour que ce dimanche sans voiture soit une véritable fête de la Mobilité douce, il est essentiel de s’assurer d’être visible des conducteurs de trams et chauffeurs de bus de la STIB. Un bus comporte de nombreux angles morts. Un tram a besoin d’une distance de freinage plus longue que les véhicules sur pneus pour s’arrêter. Une bonne cohabitation entre tous les modes de mobilité passe par le respect du code de la route : feux de signalisation, passages piétons, trottoirs, voies cyclables, priorités …

INFOS PRATIQUES:

