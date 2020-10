Place aux enfants: les inscriptions sont ouvertes

C’est parti pour une journée ludique et pédagogique destinée aux enfants âgés de 8 à 12 ans intitulée " Place aux enfants ".

Et si nos jeunes découvraient par eux-mêmes la vie de leur commune ? Finalement, que fait le bibliothécaire ? Comment se passe la journée d’un journaliste ? Faut-il être une masse de muscles pour faire de la mécanique automobile ? Et si nous, adultes, aidions les enfants à développer ce qu’on appelle la “citoyenneté” ?

C’est possible et super concret avec l’événement Place Aux Enfants. Cette année, il se déroule le 17 octobre.

Alors, ça donne quoi sur le terrain ?

Chaque année, une majorité de communes bruxelloises participent à l’opération menée sur Bruxelles en se faisant aussi entourer de très nombreuses propositions d’hôtes régionaux régulièrement partenaires de l’opération ou plus ponctuels en fonction de la thématique choisie.

Les enfants âgés de 8 à 12 ans auront l’opportunité de pousser la porte de lieux clés de la vie sociale, économique, culturelle… de leur commune et de comprendre leur fonctionnement, par le dialogue, avec des adultes prêts à partager avec eux, de manière active, leur métier, leur passion et leurs convictions.

Une année, une thématique...

Le thème de cette année 2020 est "Fille ou garçon, tout est possible". Halte aux clichés! Il n’y a pas que les petits garçons qui deviendront pompiers ou policiers. Les petites filles ne sont pas vouées à être uniquement fleuristes ou infirmières…

Durant cette journée entièrement gratuite et riche en découvertes, des " hôtes d’un jour " (musées, associations, services publics, … ) accueilleront les enfants et ils pourront observer et découvrir différents métiers tout en participant activement aux animations. Si votre enfant désire découvrir le monde des adultes : être menuisier, fashion designer ou présentateur radio le temps d’une journée, Place Aux Enfants est “the place to be”.

Explications et découvertes pratico-pratiques sur le terrain aux 4 coins de Bruxelles le samedi 17/10 pour les 9 - 12 ans.

Ne tardez pas à vous inscrire via le site web de votre commune car certains groupes sont doucement complets.

INFOS PRATIQUES :

http://www.placeauxenfants.be/fr