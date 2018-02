Ce matin, BXL MATIN se met en mode girl power!

Oui parce que du côté de Schaerbeek, la Maison des femmes est très active pour mettre les dames à l’honneur, les soutenir et leur donner un coup de pouce. Et ça se passe notamment chaque mardi avec des ateliers culinaires participatifs. Le concept s’appelle “Place aux Cheffes”, il existe depuis avril 2017, et il permet aux femmes de se rencontrer et partager leurs astuces culinaires.

En plus de ces moments de partage et de convivialité, le projet permet aux principales intéressées de créer leur propre entreprise d’économie sociale et solidaire.

Rendez-vous tous les mardis à 12h30 et ce, jusqu’au 19 juin prochain, avec au menu, lors de chaque atelier, un plat traditionnel différent ainsi qu’un dessert au prix variant entre 5€ et 7€.

Attention mesdames, les places sont limitées et l’inscription se fait via l’adresse

maisondesfemmes@schaerbeek.irisnet.be

INFOS PRATIQUES:

Place aux cheffes!

Quand? Chaque mardi à 12h30 jusqu’au 16 juin 2018

Lieu: à la Maison des Femmes de Schaerbeek

Prix: entre 5 et 7 €

Inscription: maisondesfemmes@schaerbeek.irisnet.be

http://www.schaerbeek.be/agenda/tables-d-hotes-place-cheffes