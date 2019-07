Perdez du poids grâce à l'intelligence artificielle… - Sortez vos shorts de sport, vos... Ce weekend, un grand rassemblement de sportifs a lieu au Parc du Cinquantenaire. Le point commun entre tous ces sportifs: un coach virtuel qui sollicite et favorise le bien-être physique, stimule la volonté mentale et la confiance en soi. Freeletics, c’est le nom de cette application qui réunit ce weekend un paquet d’athlètes (amateurs) venus des 4 coins de la Belgique. Alors? En quoi consiste cet événement? Réponse ci-dessous avec le replay du coup de fil que Bruxelles Matin a passé à Gaëtan Ly, un adepte de ce coaching en ligne depuis un peu moins de 4 ans. En attendant, un peu de lecture pour en savoir plus sur cette appli: La vision de Freeletics consiste à aider chaque être humain à exploiter pleinement son potentiel, physique comme mental, pour devenir la meilleure version de soi-même. Freeletics sollicite et favorise le bien-être physique, stimule la volonté mentale et la confiance en soi : la base d’un mode de vie idéal permettant de réaliser ses souhaits et objectifs. Avec Freeletics, les utilisateurs disposent des outils dont ils ont besoin pour libérer pleinement leur potentiel physique et mental. C’est ce que représentent les personnes qui sont derrière Freeletics. C’est la conviction des acteurs de Freeletics et c’est la raison pour laquelle l’équipe œuvre avec passion à tirer le meilleur de chacun pour garantir son bien-être. +++++ Le petit plus: En plus d’un entraînement régulier, la nutrition joue un rôle décisif sur la voie d’une vie saine et épanouie. C’est pourquoi Freeletics a développé une application entièrement personnalisée et ciblée conçue pour aider les gens à manger sainement. Il ne s’agit pas de suivre un régime alimentaire strict ou de compter les calories. Freeletics Nutrition vise à fournir des résultats durables en permettant de manger sainement. Au total, l’application propose près de 400 repas avec des options pour les végétariens, les végétaliens, les pesco-végétariens ou les personnes souffrant d’intolérances alimentaires. De délicieuses recettes ont été créées à partir d’aliments naturels, sains et non transformés. De nombreuses recettes contiennent même des ingrédients particulièrement bon marché. L’utilisateur indique s’il souhaite perdre du poids, se muscler ou simplement mener une vie plus saine. L’algorithme de pointe du Coach prend en compte des paramètres individuels tels que les préférences alimentaires, le niveau d’activité et les habitudes alimentaires. L’apport calorique, le nombre de repas et la répartition des macronutriments sont adaptés à l’utilisateur. Le Coach crée des plans diététiques hebdomadaires qui permettent à l’utilisateur de choisir entre différents repas à tout moment et de recevoir des conseils personnalisés ainsi que des recommandations pour manger au restaurant. L’utilisateur peut même enregistrer les séances d’entraînement dans l’application afin que les plans d’alimentation s’adaptent au niveau d’activité accru. INFOS PRATIQUES: rencontre Freeletics ce samedi 13 juillet à 15h au Parc du Cinquantenaire Lien vers l'event Facebook: https://www.facebook.com/events/431074624138633/ Le site web: https://www.freeletics.com/fr/