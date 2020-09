Patatak ouvre un deuxième établissement à la Bourse - Une nouvelle enseigne s’est installée... Après une année chamboulée par la crise sanitaire, la deuxième enseigne Patatak a vu le jour en plein cœur du quartier de la Bourse. Cette friterie déjà très appréciée des Saint-Gillois propose du take away et des plats à consommer sur place avec ceci d’original: il s'agit du seul snack de la région bruxelloise à être labellisé “Good Food”. C’est quoi la “Good Food” à Bruxelles ? Patatak prépare de véritables frites avec des pommes de terre d’un producteur local belge, pelées et coupées sur place et embellies de sauces maison. Privilégier le local, l’artisanal et le développement durable. Patatak composte aussi 90% de ses déchets directement chez le producteur de pommes de terre. C'est donc une excellente manière d’économiser l’incinération de centaines de kilos de déchets hebdomadaires et de contribuer à la qualité du sol du producteur. Qu’est-ce qu’on mange ? Dans cette friterie artisanale, les cuistots vous proposent les traditionnelles frites accompagnées de sauce maison mais vous pourrez également déguster des croquettes au fromage de Herve ou aux champignons, des nuggets de poulet, des carbonnades ou des boulettes sauce tomate… le tout, au prix du fritkot. Envie d'en savoir plus ? Comment Patatak se démarque des autres fritkots ? Quid du choix de l'emplacement de cette friterie artisanale ? Comment se passe la vie dans le centre de Bruxelles quand on se lance dans l'ouverture d'une 2ème enseigne en pleine crise sanitaire ? Réponses avec Adrien Dewez, fondateur de Patatak, au micro de Julie VanH et Geoffroy Fabré dans Bruxelles Matin, la matinale radio bruxelloise de Vivacité. Alors? Qu'attendez-vous pour y faire un tour ? C'est le moment de faire re-vivre notre magnifique centre-ville et de faire plaisir au gourmand qui sommeille en vous, non ? INFOS PRATIQUES: Patatak - Bourse Rue de la Bourse 34 1000 Bruxelles https://patatak.be/fr