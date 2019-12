Partez à la rencontre de Saint-Nicolas! - Avis aux enfants sages... - 06/12/2019 Ce vendredi matin – après une nuit bien remplie à distribuer cadeaux et friandises dans les petits souliers des enfants sages - Saint-Nicolas laisse son âne se reposer et choisit le métro pour se déplacer. Au cours de son périple dans le métro bruxellois, Saint-Nicolas distribuera 50 kg de bonbons et 4.000 portes clés en forme de cœur aux voyageurs, petits et grands, afin de les remercier d’avoir opté pour le métro pour leurs déplacements et de favoriser ainsi la mobilité durable dans la capitale. Vous souhaitez partir à la rencontre du Patron des écoliers? Ecoutez ce podcast pour en savoir plus avec la porte-parole de la STIB: Cindy Arents était l'invitée de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr