"Parlons Jeunes !", le stage gratuit d'éducation aux médias et à la citoyenneté

“Parlons Jeunes !” est le projet d’éducation aux médias et à la citoyenneté qui permet aux jeunes de s’exprimer sur des questions de société. Le stage gratuit pour les jeunes de 13 à 20 ans revient du 15 au 19 avril prochain.

Pour sa 11ème édition, le thème est "Parlons Connecté·e·s!" ou, autrement dit, les droits des jeunes et des enfants dans l’environnement numérique.

Lors de la deuxième semaine des vacances de printemps, durant 5 jours, des ateliers multimédias seront organisés entre 9 heures et 16 heures 30 dans les bureaux du Délégué général aux droits de l'enfant. Des professionnels encadreront ces ateliers radio, vidéo, presse & web et un tout nouvel atelier "reportage BD.

Le stage propose aussi des rencontres insolites, de grandes discussions sur la société et la diffusion de la parole des jeunes dans les médias.