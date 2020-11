Pardon Brussels lancera sa biscuiterie artisanale grâce à vous - Vous les aimez sucrées,... Les gaufres sont une des spécialités du coffee shop “Pardon Brussels” situé à 2 pas du Parvis de Saint-Gilles. Ce jeudi 26 novembre est un jour important pour l’équipe de Robert et Marla. Ce couple de Bruxellois se lance dans le take-away. Banal, vous allez dire en ces temps de pandémie mais il y a surtout une autre raison pour laquelle nous avons choisi de vous en parler ce jeudi… Un renouveau commercial Comme bon nombre de commerçants et travailleurs de l’HoReCa, les gérants de cet établissement ont cherché des solutions pour sortir la tête de l’eau. Leur idée audacieuse? C’est la création d’une biscuiterie artisanale via un système de crowdfunding. “Là, il faut qu’on augmente un peu la cadence sinon on ne s’en sortira pas!” La levée de fonds a débuté le 9 novembre dernier et a pour objectif de permettre à Pardon Brussels d’investir dans son futur atelier artisanal ! Ce financement participatif permettra aussi de soutenir la trésorerie. Et la suite ? Comment soutenir ces passionnés de spéculoos, gaufres et gaufrettes ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin avec Marla, co-gérante de Pardon Brussels, invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. INFOS PRATIQUES: Le restaurant et coffeeshop : Pardon Brussels Rue de Moscou 36, 1060 Saint-Gilles. https://www.pardonbrussels.com/ https://www.instagram.com/pardonbrussels/ https://www.facebook.com/pardonbrussels/