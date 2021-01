Parcours d'artistes Uccle-Linkebeek-Drogenbos

Avis aux artistes ! Que vous soyez professionnels ou amateurs, cette info risque de vous intéresser!

Le 13ème Parcours d’artistes se déroule cette année les week-ends des 29-30 mai et 5-6 juin 2021 dans les communes d’Uccle, Linkebeek et Drogenbos.

Peinture, gravure, sculpture, dessin, photographie, création textile et de bijoux, design, reliure, vidéo, art floral,... Cette déambulation artistique est aussi l’occasion de faire la part belle à pléthore d’installations et performances, lectures et concerts, ateliers et animations.

Focus sur l’artisanat d’art pour cette 13ème édition

La Ferme Rose (témoin du passé rural de Bruxelles, est un trésor unique de notre patrimoine culturel) sera mise en lumière et tous les ateliers d’artisans d’art des trois communes seront par ailleurs mis en avant.

Cette année également, en raison de l’incertitude sur la situation sanitaire, les artistes sont invités à privilégier l’exposition de leurs travaux en extérieur quand cela est possible.

A cette période de l’année, il sera bien plus agréable de s’installer dans les jardins, courettes, terrasses de manière conviviale et aérée. Cela limitera les risques de contamination au virus.

Vous possédez un lieu, une vitrine, un jardin que vous souhaitez mettre à disposition des artistes ? Vous souhaitez participer d'une manière ou d'une autre à ce beau et grand projet artistique et culturel local? Contactez la commune d’Uccle avant le 31 janvier via le formulaire en ligne ! Pour remplir le formulaire, cliquez ici.

INFOS PRATIQUES:

Le service de la Culture se tient par ailleurs à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire 02/348.68.31 – 02/348.67.99 – culture@uccle.brussels.

http://www.uccle.be/administration/culture/activiteitenkalender-1/#La-lenteur