Ozya présente son album The Armour - Lumière sur une artiste bruxelloise qu'on adore ! -... Ozya sort son album et chante un extrait a capella dans Bruxelles Matin Lumière sur une artiste bruxelloise qui sera en concert le 6 octobre prochain au Botanique... Elle s’appelle Mariana Tootsie alias Ozya. Elle vient de Saint-Gilles. Souvenez-vous, elle a participé à la saison 4 de The Voice France. A l’époque, elle intégrait l'équipe de Florent Pagny avant de devenir le talent volé de Mika. Eliminée aux portes du premier live, elle fait son grand retour avec un album qu’elle a choisi de présenter dans Bruxelles Matin. L’album “The Armour” Après avoir bossé pendant 3 ans sur ce projet, Ozya nous délivre un opus empreint d’émotions. L’album “The Armour” est sorti début juin. “J’ai été percer mon armure pour vous offrir mon coeur” Il est disponible sous la forme d’un “baby vinyle” format CD et sa version maxi avec un disque magnifiquement violet. Des formats créatifs et hors du commun, à l’image d’Ozya. A la première écoute, on se sent emporté dans un tourbillon de passion, de sentiments, de frissons, de poésie mais aussi de sensibilité ponctuée d’une certaine fragilité. “De la pop mixée à de l'électro portée par une voix chaude qui rappelle le jazz, le blues et la soul.” C’est ainsi qu’Ozya définit son univers musical. Un univers qui nous fait voyager au coeur des expériences de notre artiste bienveillante à la voix de velours. Une artiste qui a été marquée par le timbre singulier de l’ Ecossaise Annie Lennox et profite de cet album pour lui rendre un bel hommage avec le titre “Here comes the rain again”. Une chose est sûre, cette touche eighties dans l’album, nous, on adore ! Envie d’en savoir plus ? Dans le podcast “Coup d’oeil en coulisses”, de Kat’s Eyes (https://lnns.co/j3unOH7UCSF) , Ozya a confié faire de la musique pour les gens. Rassurez-vous, quand on voit Ozya sur scène ou derrière un micro de studio comme ce matin dans la matinale, on sent cette passion pour la musique qui coule dans les veines de cette incroyable artiste belge qui a un côté mi-ange, mi-démon. Oui, Ozya est le genre de super nana qui risque de nous surprendre... Il est évident que la suite de son parcours lui/nous réserve encore quelques belles surprises. A suivre avec grande attention ! Côté actu… Ozya sera en concert au Botanique le 6 octobre à 20h00. Et avant cela, Ozya participera aux Belgofolies à Spa. Vous êtes plutôt concert indoor ou outdoor ? Soutenons nos artistes made in Belgium et à très vite pour découvrir “The Armour” en live. INFOS PRATIQUES: Website : www.ozyamusic.com Facebook : www.facebook.com/ozyamusic Instagram : www.instagram.com/ozyamusic Youtube : www.youtube.com/ozyamusic Twitter : www.twitter.com/ozyamusic