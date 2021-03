Ozya en plein cœur de la Semaine de la Musique Belge 

Ozya en plein coeur de la Semaine de la Musique Belge - La semaine de la musique belge démarre ce... Durant une semaine, les huit radios de la RTBF se mobilisent et renforcent leur programmation et leur contenu pour mettre à l’honneur nos artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) lors de la Belgian Music Week. Une semaine noir jaune rouge musicale qui se clôturera en apothéose avec la Belgian Music Night en télévision sur Tipik. Si, depuis toujours, la RTBF est très attentive au soutien qu’elle apporte aux artistes de la FWB, cette initiative intervient dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur culturel et musical, touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Après avoir pris la décision, en octobre dernier, de reporter la 6e édition des DMA à 2022, la RTBF réaffirme sa volonté de les soutenir en leur consacrant une semaine, des émissions et une soirée spéciale. Une artiste bruxelloise A cette occasion, le Bota organise des concerts virtuels tout au long de la semaine. Parmi ceux-ci, il y aura celui d'Ozya, une jeune chanteuse bruxelloise découverte dans la saison 4 de The Voice France. Son album est attendu le 26 mars et s’intitule " The Armour " comme son dernier single. The Armour est la plage titulaire de l’album d’Ozya. Ça a été une traversée émotionnelle pour moi d’avoir préparé cet album pendant 2 ans. Ozya n’a écouté que son cœur pour préparer ce petit bijou plein d’émotions, de profondeur, de grandes envolées aussi. Elle sera en streaming depuis le Botanique ce vendredi 12 mars à 19h. Ce sera un avant-goût de l’album qui sort donc fin du mois. 40 minutes de concert en direct sur Facebook (que vous ayez ou pas un compte Facebook, c’est ouvert à tous). Un événement gratuit qui fera du bien à tout le monde ! La raison principale pour laquelle Ozya fait de la musique ? C’est pour chanter pour les gens et partir à leur rencontre. Ça tombe bien, une date en “présentiel” est prévue dans la capitale (enfin !). Le 27 mai, Ozya organise la release party de son album. Ce sera à l’Orangerie en public (en places assises). Il y a une belle solidarité au sein des artistes belges. Ce matin, dans Bruxelles Matin, Ozya confiait à Julie VanH avoir pas mal de contacts avec ses comparses belges. Et ça tombe bien ! Cette semaine, dans la Récré de Midi, vous aurez l’occasion de découvrir une kyrielle d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles: Antoine Delie, Dora D, Saskia, Krego et Ben Do. Alors, on ne sait pas ce que vous en pensez mais nous, on trépigne déjà d’impatience à l’idée de découvrir ou re-découvrir nos artistes belges préférés. Envie d’en savoir plus ? Ecoutez le #REPLAY de Bruxelles Matin de ce lundi 8 mars. Ozya était l’invitée de Julie VanH dans la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Belgian Music Week du 8 au 14 mars prochain. Ozya en concert : - en streaming au Bota le 12 mars - en public: le 27 mai à l’Orangerie en places assises. Son album est attendu le 26 mars et s’intitule " The Armour " comme son dernier single. https://www.facebook.com/ozyamusic/ https://www.instagram.com/ozyamusic/