Ouverture du musée du slip à Bruxelles (et c’est gratuit) !

C’est un tour du monde particulier qui démarre ce samedi 1er mai: le musée du slip pose ses valises à Bruxelles après un séjour de 6 mois à Durbuy où il a préparé son périple depuis le Musée d'Art Contemporain de la ville.

Chez nous, c'est le quartier populaire des Marolles et la Hôte Gallery (Rue Haute 203 à 1000 Bruxelles) qui accueilleront cette première étape du Musée du Slip.

Jan Bucquoy (le papa) et son Musée du Slip partent à la conquête du monde et ce lieu n’a pas été choisi au hasard. Le réalisateur, scénariste, artiste post-surréaliste et situationniste belge a passé la majeure partie de son temps ces quarante dernières années dans cet agréable quartier bruxellois.

Un musée hors du commun

Plus de 200 slips originaux, des lithographies, des livres, des affiches et autres produits dérivés seront exposés pendant un mois à partir de ce samedi 1er mai. Ensuite; ils poursuivront leur voyage à travers le monde. D'Amsterdam à Londres en passant par Paris et New York. C'est l'occasion de découvrir un musée ludique et d'égayer cette triste période de crise sanitaire.

Alors, tentés ? Jan Bucquoy aura le plaisir de vous accueillir personnellement chaque samedi et dimanche de 14 à 17h.

INFOS PRATIQUES :

Hôte Gallery, rue Haute 203, 1000 Bruxelles

Ouverture : Tous les jours du 1er mai au 30 mai de 11 à 18h

Entrée libre

https://artfabetic.org/