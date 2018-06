Où regarder le match des Diables ce soir?

À l’occasion de la Coupe du Monde de football, certains employeurs permettent aux employés de terminer plus tôt pour regarder le match du jour. Cool! Mais alors on regarde où le match de ce soir ?

Différentes formules sont possibles à Bruxelles! Voici quelques exemples:

Wolu Jeunes diffuse une sélection des rencontres dans divers endroits de Woluwé-Saint-Lambert: à la Maison de la Jeunesse (avenue Prekelinden 78) sur écran géant, Andromède (avenue Andromède 83) et/ou Hof-ten-Berg (avenue H.V. Wolvens 72 bis).

Au cinéma Docks aussi, il est possible de suivre nos Diables sur très grand écran! Il faudra payer la somme de 5 € sur internet et 7,5 € sur place.

Sur le site de Brussels Life (www.brusselslife.be), une liste d’endroits sympas où regarder les matchs a été dressée:

Il y a des endroits insolites mis en place pour l'occasion :

- Le Café du Mundial situé dans l'ancien entrepôt des bananes Chiquita;

- La Casa Mundial, ex Casa Corona aux Monts des Arts.



Dans le centre-ville, vous trouverez deux sports bars :

- The Big Game qui vous accueille avec ses 25 écrans dispersés dans le bar

- Le Roosters qui dispose de 8 écrans TV et de2 grands projecteurs



Si vous voulez regarder les matchs en plein air, gratuitement et entouré d'autres supporters, plusieurs écrans géants seront installés dans la capitale:

- Place Payfa-Fosseprez à Watermael-Boitsfort

- Place Pinoy à Auderghem

- Place du Miroir à Jette

- Place Dumon à Stockel (uniquement pour les matchs des Belges)

- Stade Edmond Machtens à Molenbeek

Le 23 juin le match Belgique - Tunisie sera retransmis autour de la maison communale d'Evere.



La Terrasse O2 à Boitsfort vous accueille durant toute la Coupe du monde dans un cadre d'exception et en plein air. Si vous aimez les rooftops, le Beursschouwburg vous accueille sur son toit durant tout la période de l'événement pour profiter du foot et de la vue des toits de Bruxelles.



Dans les cafés bruxellois, plusieurs cafés diffuseront aussi les matchs :

- Le Fair Play à Woluwe

- Le Bar du Patron à Auderghem

- Le Café des Halles dans le centre-ville

- Goose Café à Uccle

- Coffee College à Ixelles (Buyl)

- Le Wxyz bar situé dans le quartier européen



Si les matchs tombent le jeudi soir, il y a de fortes chances que des festivités soient aussi organisées place du Luxembourg.



Dans les restaurants bruxellois, on peut déguster un bon repas en même temps que le foot:

- Drug Opera (centre-ville)

- Food Factory Café (centre-ville)

- Cheese Cake Café (centre-ville)

Pas envie de l’ambiance survoltée d’un café de quartier ? Ni de voir votre salon envahi ? Le Steigenberger Wiltcher’s vous accueille pour vivre les matches de la Coupe du Monde de Football. L’hôtel vous propose un écran géant dans sa cour intérieure et trois formules mêlant classe et décontraction. En afterwork entre collègues, en famille, entre amis ou en couple… une belle occasion de s’amuser ensemble ! Découvrez toute l'offre du The Football Village.

Chouette article sur les endroits où regarder la Coupe du Monde à Bruxelles à retrouver chez nos amis de Brussels Life: https://www.brusselslife.be/fr/article/coupe-du-monde-de-football-2018-ecrans-geants