Otto und Helmut arrivent au TTO! - Un faux-documentaire pour une pièce 100% déjantée... -... C’est une pièce qui questionne le milieu de l’art (souvent trop centré sur lui-même) sous la forme d’un faux documentaire, et qui a connu un vif succès au Festival d’Avignon l’an passé. Réunissez dans une même pièce 2 comédiens made in TTO, déjantés à souhait et bourrés d’imagination. Vous obtiendrez une création inédite au théâtre : un documentaire live ponctué d’extraits filmés... Expérience stratosphérique au programme. Le spectacle: Attention les yeux, attention les oreilles, voici un spectacle hautement inflammable, dopé à l’énergie sismique de deux comédiens dont il faudra faire un jour don du cerveau à la psychiatrie. De la projection d’un (faux) documentaire qui leur est consacré à la concrétisation sur scène des thèmes abordés, Otto und Helmut, performeurs berlinois pointent les travers de notre société hystérique et individualiste, et se foutent de la poire de certains arrrrrtisssstes. Oscillant entre premier, second et millième degré, ils créent des personnages larger than life et crazier than life. Un duo absurde et fou! Cette pièce démarre le 20 février au TTO. Aurelio Mergola nous en parle plus dans le #REPLAY de Bruxelles Matin. INFOS PRATIQUES: Otto Und Helmut 20 Fév - 21 Mar Du mercredi au samedi à 20h30 Les doigts dans la prise De et avec Jean-François Breuer et Aurelio Mergola Mise en scène Julie Duroisin et Nathalie Uffner Scénographie et accessoires Noémie Vanheste Costumes Camille Flahaux Création lumières Alain Collet Décor sonore Laurent Beumier Réalisation vidéo Fahd Zidouh Prothésistes Florence Thonet et Anne Van Nyen Production Théâtre de la Toison d’Or http://www.ttotheatre.com/spectacle/ca-fait-rire-les-oiseaux/#