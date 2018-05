Opération Rosace en cours...

Vous les avez sans doute déjà croisé en sortant de chez vous, en allant faire vos courses ou en partant conduire le petit à l’école, les gardiens de la paix affublés de leur chasuble mauve accompagnés de la Police Locale parcourent en ce moment les rues de la capitale.

Leur objectif? Vérifier les portes d'entrée des maisons unifamiliales.

Et là, vous me dites: comment? Facile! En vérifiant 3 éléments de sécurité de toutes les portes d’entrée dans les quartiers les plus touchés par les cambriolages : le cylindre, la rosace et l’espace entre la porte et le chambranle.

Le cylindre ne peut pas dépasser de plus de 2 mm, la rosace doit être une rosace de sécurité et il ne doit pas y avoir d’espace entre la porte et le chambranle. S’il y a un problème avec un de ces 3 éléments, l’occupant de l’habitation reçoit un rapport dans sa boîte aux lettres avec les coordonnées du conseiller en prévention vol du quartier pour qu’il puisse fixer un rendez-vous avec lui. Le conseiller en prévention vol peut réaliser, lors d’une visite ultérieure, le check-up complet de la sécurité de l’habitation en concertation avec l’occupant.

Sachez également que la commune de Berchem, par exemple, octroie des primes à la sécurisation des habitations : sous certaines conditions jusqu'à 250€ des frais investis afin d'éviter les cambriolages.

N’hésitez à vous renseigner via le site web de votre commune.