Opération Arc-en-ciel ce weekend à Bruxelles!

Si vous êtes du genre à profiter du weekend pour faire vos courses, pensez à mettre dans votre caddie une boîte de salade de fruits ou un paquet de céréales en plus sur la liste! C’est pour la bonne cause!

Ces samedi et dimanche, c’est reparti pour la traditionnelle opération arc-en-ciel lancée par l’asbl du même nom en 1954. A l’époque, cette asbl récoltait 42 tonnes de vivres non périssables… En 2018, l’asbl a toujours besoin de vous pour sa 64e récolte.

C'est une grande opération de récolte de vivres non périssables au bénéfice d'associations d'enfants (maisons d’hébergement, maisons de quartier, écoles de devoirs, maisons de jeunes, etc.).

Chaque année, à la mi-mars, ce sont des milliers de jeunes bénévoles qui se mobilisent pour participer à cette récolte.

La nourriture que les associations reçoivent leur permet d'organiser des journées de loisirs et des vacances actives pour les jeunes dont elles s’occupent. Certes, la plupart de ces associations bénéficient de subsides mais ceux-ci ne sont malheureusement pas toujours suffisants pour organiser les loisirs et les vacances des enfants.

Et pourtant, les loisirs, les vacances et le jeu ne sont pas un luxe, mais un droit, comme le mentionne l’article 31-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant "Les Etats parties reconnaissent à l’enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique".

Au-delà des tonnes de nourriture récoltées, l’Opération Arc-en-Ciel est surtout l'occasion de faire passer un message de solidarité et de fraternité au plus grand nombre et principalement à destination des enfants. En effet, les collecteurs de l’Opération Arc-en-Ciel sont souvent des jeunes faisant partie de mouvements de jeunesse, d’associations locales ou encore des jeunes qui organisent la récolte au sein de leur école.

INFOS PRATIQUES:

http://www.arc-en-ciel.be/