On voit la vie en orange à Anderlecht!

Et si vous profitiez des vacances pour faire du tri à la maison? C’est vrai qu’avec les fêtes de fin d’année et les fêtes de famille, on produit plus de déchets. Les restes de dinde de Noël, de pommes de terre, des croûtes de formage de raclette… alors, pourquoi ne pas essayer de mieux trier vos déchets?

Avec un focus sur les déchets organiques… En gros, les restes de repas, les sachets de thé, les essuie-tout, mouchoirs, boîtes de pizza souillées… A Anderlecht, le service propreté fournit gratuitement des poubelles orange pour les déchets organiques.

Elles peuvent être retirées, muni de la carte d’identité au service propreté, chaussée de Mons 627A ou du lundi au vendredi de 8h à 16h et au coin propreté, rue de la Rosée 14A, du lundi au jeudi de 13h à 15h30 et les vendredi et samedi de 9h à 12h.