On se met au vert à Bruxelles!

Vous ne le savez peut-être pas mais Bruxelles possède plus de 300 potagers urbains, chaque quartier propose un compost collectif, des friches urbaines deviennent des vergers, des lieux de culture, d'exploration, les guinguettes se multiplient aussi dans les parcs traditionnels...

Preuve qu’à Bruxelles, il n’y a pas que des tunnels en ruine ou des procès entre taxis et Über! Et c’est au travers du livre “Paysages citoyens à Bruxelles” par Christophe et Jacques Mercier (aux éditions Racine) qu’on peut découvrir tout ça.

Le guide de Christophe et Jacques Mercier met en lumière l'incroyable énergie que les Bruxellois déploient pour investir les espaces verts.

Commune par commune, les auteurs nous emmènent en images à la découverte de 50 projets à la fois verts et citoyens.

Si certains projets sont plus axés " nature " et d'autres davantage tournés vers le social, tous favorisent les rencontres entre habitants " zinneke ".

De plus en plus de villes dans le monde enregistrent la même tendance, mais à Bruxelles, la quantité et la qualité des paysages verts citoyens sont uniques.

Bruxelles a une longueur d'avance et le phénomène n'est pas près de s'éteindre !

Du coup, Bruxelles Matin a passé un coup de fil à Jacques Mercier pour en savoir plus. L'interview est à écouter ci-dessous.

INFOS PRATIQUES:

Retrouvez toutes les infos du livre sur : www.racine.be/fr/paysages-citoyens-à-bruxelles