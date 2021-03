On en parle du 3ème Live de The Voice ? - Vous avez manqué The Voice Belgique ce mardi soir en... Séance de rattrapage ce mercredi avec l’équipe de Bruxelles Matin. Nous sommes allés prendre la température dans les coulisses de Média Rives pour voir comment se préparait ce 3ème live. Nous sommes tombés un des talents de l’équipe du jeune dj producteur Henri PFR: elle est Bruxelloise, elle s’appelle Hasmik. Apparemment, très zen et détendue. Hasmik avait la pêche ! Notre talentueuse Hasmik nous a offert une magnifique prestation en reprenant Lana Del Rey - Blue Jeans (version francophone signée Clara Luciani). Le hic, c’est qu’elle n’a pas convaincu et quitte l’aventure. Autre Bruxellois qui a déjà marqué l’aventure The Voice, c’est Lou qui a repris à sa sauce Jacques Dutronc - Il est 5h. Résultat: le talent de l’équipe d’Henri PFR passe haut la main l’épreuve du 3eme live, sauvé par le public qui a adoré sa reprise. Après, il y a Thomas dans les talents made in Brussels. Sa chanson à lui ? Mylène Farmer - Ainsi soit je. Une prestation tout en douceur. Oui mais voilà… La suite pour ce talent de Loïc Nottet ? C’est un feu rouge pour poursuivre The Voice! Enfin, vous l’avez découvert grâce aux blinds de cette 9e édition. C’est un de nos chouchoux: Jeremie a tenté de se démarquer sur un titre de Christophe Mae - Ca Fait Mal. Une reprise surprenante. Conclusion: Jeremie de l’équipe de la “Mamma” BJ reste dans le télé-crochet, sauvé par sa bonne fée, sa chère et tendre coach. La suite de l’aventure se poursuit lundi prochain sur La Une télé. INFOS PRATIQUES: https://www.rtbf.be/emission/the-voice