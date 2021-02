On en parle de la mode eco-friendly et durable ? - De plus en plus de citoyens sont sensibles au... Oui mais “éthique”, ça veut dire quoi en fait ? Et bien, il s’agit principalement de préoccupations sociales et environnementales. Mesurer son impact écologique, c’est ce que font de plus en plus de Belges. On parle aussi de slow fashion, de tendance sustainable ou encore de mode responsable. Ce matin, dans Bruxelles Matin, Julie VanH accueillait Jonathan Bradfer pour en parler au travers d’un reportage citoyen de Quel Temps ! diffusé ce jeudi sur la Une télé. L’histoire d’une passionnée Il fait encore frisquet au petit matin ! Alors pourquoi ne pas porter un bon pull en laine ? Du côté de Namur, Claudine confectionne toute une collection avec son métier à tisser et la laine provenant de ses propres chèvres. Une passion sans limite à découvrir à 12h40 dans Quel Temps! Plus près de chez nous à Bruxelles: la mode qui réveille les stocks endormis: Si la Belle au Bois Dormant s’est fait sortir de son long sommeil par son beau prince, Dirk Smet, fondateur de Wasted Atelier, lui, réveille des “Sleeping Beauties” (traduisez: des tissus dormants existants) pour les transformer en vêtements tendances dessinés et confectionnés en Belgique. La bonne nouvelle, c’est que cela se passe à 2 pas de chez nous. Du côté de Woluwe-Saint-Etienne, le petit atelier de Wasted Atelier confectionne des vêtements durables sur base de restes de tissus. Son fondateur Dirk Smet était d’ailleurs passé en parler à Julie VanH au micro de Bruxelles Matin il y a quelque temps pour nous expliquer le concept: récupérer des matières textiles pour les transformer en jolies robes, en kimonos, en chemisiers (qui peuvent donner de très belles combinaisons de mix and match) ou encore en coussins d’intérieur ultra tendances. De quoi consommer de manière plus responsable tout en s’habillant de pièces en éditions limitées (la production des vêtements ne se fait effectivement que sur base des tissus disponibles). Et si vous contribuiez vous aussi à une mode éco-responsable ? Voici le lien vers le site internet de cette jeune marque belge : https://wastedatelier.be/ Les amateurs de mode durable et stylée vont adorer !