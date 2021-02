Oh-Chef lance un nouveau team building original et ludique - En cuisine avec les collègues ! -... Vous êtes patron d’entreprise et votre équipe a un coup de mou ? Et si vous proposiez un chouette team building à vos employés ? C’est compliqué en cette période de Covid-19 mais pas impossible... Depuis 2013, la plateforme en ligne Oh-Chef propose d'inviter les grands chefs dans votre cuisine à travers des expériences culinaires à domicile. Aujourd'hui, en contexte de pandémie, l'entreprise installée à Bruxelles innove avec un nouveau concept de team building : Online Team Cooking. “On essaie de vous faire retrouver certaines saveurs en ligne.” Cuisine française, italienne ou asiatique, sucrée ou salée, ou encore les cocktails ou une dégustation de vins,... Tout est possible. Oh-Chef essaie de faire que les entreprises retrouvent un peu de fun en cette période de pandémie. Une expérience en deux temps 1. Le « Cooking challenge » Tout commence par un quizz culinaire interactif. Les collaborateurs s'affrontent autour d’épreuves culinaires inspirées de jeux télévisés. «Quelle est la spécialité culinaire du chef espagnol Ferran Adrià ?» ou «Avec quoi est principalement préparé le riz du sushis ?» Nous, on adore ! C'est l’occasion de se cultiver en se lançant des challenges. 2. Cours de cuisine avec un chef Les participants collaborent pour cuisiner une succulente recette, tout ça chez eux, dans le respect des mesures sanitaires. Niveau équipement, vous n’avez pratiquement besoin de rien ! Juste un ordinateur, une connexion internet et les accessoires de votre cuisine. Oh-Chef fournira également la liste des ingrédients, très simples à se procurer, pour que tout le monde soit prêt à suivre le cours de cuisine choisi. Le jour J, les participants se connectent et les jeux commencent, permettant à chacun d’échanger autour de la cuisine mais également des valeurs de l'entreprise. +++ Le petit plus +++ Bruxelles Matin apprécie beaucoup le fait que le chef est aussi une sorte de coach qui épaulera les participants et répondra aux diverses questions. En plus, il n’hésitera pas à partager ses trucs et astuces que l’on soit un as de la cuisine ou pas. Envie d’en savoir plus ? Comment participer à cette parenthèse divertissante et interactive ? A quoi s’attendre ? Julie VanH a posé ces questions à Xavier Jeunejean, cofondateur de Oh-Chef dans Bruxelles Matin. A (ré-) écouter dans le #REPLAY de la matinale radio de Vivacité. INFOS PRATIQUES: Online Team Cooking Nombre : 10 - 200 personnes Tarif : à partir de 20 € ht/pers. Durée : 2 - 3 heures http://www.oh-chef.be/fr/