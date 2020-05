Offrez des repas à nos soignants grâce à 8pm...

Durant le confinement, vous avez découvert 8pm ! Souvenez-vous, 8pm a été lancée bénévolement par la start-up HR “Hello Tyro” et le guide culinaire Instagram “Bruxelles FoodGuide”. Objectif: offrir des repas à nos soignants.

En un mois, les citoyens ont déjà offert 1000 repas au personnel hospitalier via l’application éphémère " 8pm ". Nommée de la sorte en référence aux applaudissements de 20h, elle permet aux citoyens d'offrir, pour 10€, un repas au personnel hospitalier, préparé et livré par un restaurant de la capitale. Ce geste citoyen offre un moment de répit aux blouses blanches d’un côté et du travail aux restaurants de l’autre.

Et aujourd’hui, me direz-vous? On en est où ? Et bien, cette initiative citoyenne continue son mouvement de solidarité !

D’autres startups rejoignent à présent l’initiative : la startup de réservation de restaurant " TheFork " et celle de financement participatif dans l’alimentation " Miimosa ". Ensemble, ils ont transformé l’application éphémère en une campagne de financement participatif (" crowdfunding ").

L’objectif est ambitieux : passer de 1000 repas offerts à 5000. Comment ? Grâce à vous ! 8pm compte sur vous !

Si les mesures de confinement tendent à s’assouplir, le bout du tunnel est encore loin pour le personnel hospitalier. C’est le moment ou jamais pour les citoyens et les entreprises de montrer leur soutien en effectuant un don via la campagne de crowdfunding.

Découvrez la campagne via ce lien : https://www.miimosa.com/be/projects/8pm-faisons-plus-qu-applaudir-pour-les-soutenir#finances