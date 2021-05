Nouvelle tendance à Bruxelles: la formation de maraîchage urbain - En manque de nature et... Il fait beau, il fait chaud et vous cherchez désespérément un coin de fraîcheur ? Nous vous emmenons sur une véritable oasis de 1500m2 en plein cœur d’Ixelles. Non, vous ne rêvez pas ! A Bruxelles, une énorme bulle de nature s’offre à vous ! Avec l’asbl Refresh, il est non seulement possible de se mettre au vert, de suivre des formations mais aussi d’apprendre un métier et de susciter des vocations dans le secteur de l’alimentation durable. C’est sur la toiture hors-sol de l’asbl Refresh que plus de 60 variétés de légumes sont cultivées et que de nombreux Bruxellois y suivent une formation en maraîchage urbain. Depuis la crise sanitaire, les demandes explosent et chacun(e) y trouve une forme d’épanouissement personnel et/ou professionnel. Une agriculture urbaine engagée Cultiver son jardin, composter ses matières organiques, gérer un poulailler ou encore planter un verger urbain en plein cœur d'Ixelles sont autant d'initiatives que mènent l’équipe de Refresh tout au long de l'année. Elles ciblent de nombreux passionnés: qu’ils soient jeunes entrepreneurs, des citoyens curieux ou tout simplement des Bruxellois qui ont envie d’être dehors, ces formations s’adressent à un public très large. Dans tous les cas, peu importe votre motivation ou votre parcours, l’objectif restera le même: la reconnexion des citoyens de la ville aux rythmes de la nature. Dans nos vies qui nous emmènent sur l’autoroute du métro-boulot-dodo à 100 à l’heure en permanence, on se dit que cela fait du bien de savoir que ce genre de formation existe. Un projet social Y a pas “que” les légumes qui comptent chez Refresh. Cette asbl se fournit auprès de producteurs et d’artisans passionnés, travaille des produits locaux et de saison. En fait, Refresh a aussi et surtout pour but de transmettre des techniques et des savoirs qui permettent ainsi l’insertion et l’émancipation des Bruxellois. Et les kids ? Refresh propose également des stages pour les 11-15 ans. Chouette, non ? Alors, en quoi cela consiste-t-il ? Que fera-t-on lors de ces moments d’apprentissages ludiques et éco-responsables ? Réponse avec la directrice de l’asbl Refresh dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin: Amandine Vandormael était l’invitée de Julie VanH ce lundi matin. Le petit plus qu’on aime… En surfant sur le site de Refresh, on retrouve le terme “convivialisme”. Il est défini comme suit: n.m. : mouvement, philosophie prônant un "art de vivre ensemble qui permette aux humains de prendre soin les uns des autres et de la nature, sans dénier la légitimité du conflit mais en en faisant un facteur de dynamisme et de créativité". Cela reflète exactement cette manière positive d’aborder la vie chez Refresh. Nous, on valide ! Et vous ? INFOS PRATIQUES: Refresh • Cantine De Quartier Engagée • Refresh (refreshbxl.com)