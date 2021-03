Nos Choukes Brusseleirs sont de retour en cuisine... - Après les Chouke Soupes, voici les Chouke... Si vous aimez manger local et bio, vous avez sans doute déjà eu l’occasion de déguster une “Chouke Soupe”. Le concept est né en décembre 2019 de l’imagination de Angelo Russo et Wim Verschueren, 2 Bruxellois très complémentaires: l’un est créatif, l’autre est carrément rock’n roll. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que ces 2 “Choukes” confectionnent ces produits bios et artisanaux chez TRAVIE, une entreprise de travail adapté à Anderlecht. L’objectif ici est l’inclusion de la personne handicapée dans la société en lui procurant un travail utile. Le tout se passe avec une quinzaine de personnes dans une super ambiance et avec le sourire. Et pourtant, les journées sont chargées ! Vu le succès de ce projet entrepreneurial, cette marque bruxelloise a choisi de faire évoluer ces produits. Comme l’hiver passe doucement pour faire place aux beaux jours ensoleillés (si, si, on y croit !), Chouke propose dorénavant de quoi ravir les amateurs de pâtes. Angelo Russo, le Chouke chef d’origine italienne, vous embarque à présent pour son pays natal à la découverte de “Chouke Sauces”. “Angelo Russo propose un petit voyage dans les souvenirs de son enfance.” Pour les gourmands, Angelo re-visite des recettes bien de chez lui et le tout préparé avec des produits frais, bio, sans gluten, ni lactose. Un véritable voyage gustatif Départ de Bergamo avec la surprenante Vodka-Pancetta , une recette de Luigino, un vieil ami de Mr Ruta. Ensuite, direction Bologna pour y déguster sa fameuse Bolognaise, plutôt appelée « al ragu », secrètement transmise par la Nonna. Les grands-mères et la nourriture, c’est sacré ! On poursuit avec une halte à Roma avec son Arrabbiata qui réveillera vos papilles. Enfin, nous terminons notre beau périple en Sicile avec d’abord la mythique Salsiccia/Saucisse au fenouil, une recette transmise de père en fils qui ne laissera personne indifférent et puis la Primavera/Légumes Grillés qui ravira les végétariens. Ça donne faim, non ? Grâce à une douce pasteurisation, les Chouke Sauces se conservent - au frais - jusqu’à 45 jours. De plus, les Chouke Sauces sont proposées dans des bocaux consignés (qui s’ouvrent et se referment facilement !). Envie d’en savoir plus ? Vous voulez savoir où vous procurer ces délicieuses sauces made in Brussels (et avec beaucoup d’amour, comme aime le dire Wim Verschueren, cofondateur de Chouke ? Ça tombe bien ! Julie VanH en a parlé avec le principal intéressé ce jeudi dans Bruxelles Matin. Ecoutez l’interview en #REPLAY en quelques clics… et surtout bon appétit ! INFOS PRATIQUES: www.choukesoup.be