Noël, c'est déjà maintenant à l'Os à Moelle!

Ca sent déjà Noël à Bruxelles… Parce qu’il n’y a pas “que les Plaisirs d’hiver”, on vous a trouvé un petit endroit chaleureux comme on aime pour profiter de la magie des fêtes de fin d’année dans la capitale!

Tout au long du mois de décembre, l'Os à Moelle propose plusieurs évènements autour du thème des fêtes de fin d'année et ca commence ce 14 décembre avec le traditionnel Marché de Noël!

Trouver de chouettes cadeaux, déguster une petite tartiflette et un vin chaud autour des braseros, ainsi qu'un "Kids Corner" avec des animations mais pas que... c'est ça l'état d'esprit de l'Os à Moelle à Schaerbeek.

Les 22 et 23 décembre, fêtez Noël au théâtre avec "Hansel et Gretel" présenté par la Vivre en fol Cie. Ce spectacle est destiné à tous à partir de 4 ans.



Le 28 décembre, Peggy Lee Cooper montera sur notre scène pour son traditionnel non pas concert de Noël mais "Massacre de Noël".



Enfin, on finit l'année en beauté avec les paillettes d'un Sassy Cabaret Spécial Nouvel An. Le show sera suivi d'une soirée dansante pour fêter le passage à l'année 2019 comme il se doit !



INFOS PRATIQUES:

https://www.osamoelle.be