Ne manquez pas la Vitrine de Francofaune!

Fans de musique, laissez vos iPods et Spotify, Deezer, YouTube au placard le temps d’une soirée...

Ce samedi, la Maison de la création - Bockstael accueille la Vitrine du Festival FrancoFaune. FrancoFaune, c’est un festival qui a pour ambition de faire découvrir des artistes peu connu au grand public.

Ils viennent de France, du Canada et bien de chez nous. Ils vous donnent rendez-vous pour un concert gratuit!

Oui mais qui sera sur scène à Laeken?

• Alek et les Japonaises (BE)

Alek et Les Japonaises c’est 4 mots dont l’un est féminin pluriel. C’est aussi un duo BelgoJaponais de musique électropicale. Ils existent grâce à un concours qu’ils n’ont pas gagné. Et grâce aux concerts rémunérés. Comme la cuisine fusion et l’aquagym, on ne s’ennuie pas trop. Le public sort des concerts généralement souriant.

#électropicale #keytar #Avecpasdesushis

• Pierres (BE)

" Chansons popettes décomplexées et intimes " alimentées à " l'énergie solaire ", le tout nouveau projet solo du bruxellois Pierre Leroy (Azerty) est accompagné par le Parcours FrancoFaune. Fraîche nonchalance et énergie solaire contagieuses.

#fraicheurdevivre #Pierresquiroulent #Jenevousjettepaslapierrepierre

• Céléna Sophia (BE)

Toujours entichées de " chanson française réaliste urbaine ", les deux soeurs ne dévient pas de leur idéal artistique : chanter le " réel de leurs sensations. " Elles sont désormais accompagnées de Jérôme Magnée (Dan San, Yew, Ebbène...), élargissant un univers qui n'en finit pas de mûrir.

#chantsdesororie #sistersofmercy #lavielavraie

• Mclean (CA)

Simon Jutras, prodige multi-instrumentiste de Sudbury (Ontario) que l'on a déjà vu jouer avec Penthotal, Konflikt et Malajube produit sous le nom de McLean une pop exigeante et plutôt claire-obscure, à l'esprit cousin de Timber Timbre et The National. Il est également passionné de botanique, si, si.

#ovnifrancoontarien #Popfolkdelespace #racinesgrunge

• Yolande Bashing (FR)

Comédien lillois échappé du groupe électropunk Les Dents, Baptiste produit en solo des chansons mélancoliques et désabusées plaquées sur une musique électronique parfois violente. Certains ont parlé d'un mashup sidérurgique entre Hubert-Félix Thiéfaine et Stromae.

#SidérurgiePoétique #BashingpasBashung #Electropunk

INFOS PRATIQUES:

Festival FrancoFaune

Pour la biodiversité musicale

50 concerts 20 lieux

Du 3 au 13 octobre 2019 à Bruxelles

Maison de la création - MC Bockstael

ce samedi dès 14h

Place Emile Bockstael

1020 Laeken

T. +32 2 675 21 00

M. info@francofaune.be

http://www.francofaune.be/